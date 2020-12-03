張文綺今錄《一袋女王》。（衛視中文台提供）

張文綺日前認愛小5歲的前師弟紀詠勳，原本有乩童體質的她，還為了對方正式受洗成為基督徒。她3日錄衛視中文台《一袋女王》時，被問到情事一臉甜蜜，坦言有結婚的規劃，男友也很愛小孩，但仍要等候時間以及上帝的帶領，「雙方父母都見過面了，兩個媽媽還聊到天荒地老」。現年29歲的她，不想當高齡產婦，希望32歲時生小孩，信主後，她與男友也嚴格遵守不能有「婚前性行為」的戒律。

她與男友都很有共識不會「破戒」，朋友會問如何避免乾柴烈火？她表示，例如約會結束時會開各自的車分道揚鑣、各回各的家，減少住在一起的機會，做得非常徹底，「我們有信心大於過我們的脆弱，在上帝的保護之下，不要破壞規則，由祂帶領就會很順利，也會給我們考驗」，

張文綺說，男友本來就是基督之家的孩子，他媽媽很虔誠，他們的觀念就是「一輩子愛一個就好」，她也覺得能遇到他滿幸運、幸福的，他雖然還年輕卻很有責任感，不過兩人目前都先以工作為主，如果她突然結婚生小孩就可能沒辦法繼續主持，工作會中斷。不過交往一年的男友也還沒求婚，「有一定會跟大家講，很期待他會玩出什麼花樣」。

有靈異體質的她，現在還是感應得到，但她說信主後，「心中覺得上帝會保護我，覺得有愛、勇敢、讓妳有信心、讓妳想倚靠上帝，相信祂把你救贖。以前會怕這地方不乾淨，現在已經比較不會害怕」。

她也解釋，與其說是為了男友受洗，還不如說他只是一把鑰匙，真正開啟的人是徐小可，是她對他們家人傳福音，所以她就在宋逸民的「藝起發光」受洗，男友也在那「堅定受洗」，「那是個充滿愛的地方，也算是為了他。上帝給我愛，我也要把這份愛傳下去，做祂的見證，告訴大家我現在感情有個倚靠，雖然也是有些磨合，但不對導致離婚、分手或不愉快」。

(中時 )