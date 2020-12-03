Facebook 3日舉辦Made by Taiwan線上活動，同時宣布展開「Made by Taiwan 2020 共創新數位台灣計畫」，Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示，接下來將在台灣投入更多資源，以新經濟、新科技、以及新人才為三大主軸，並幫助台灣品牌走向國際。Facebook也同時宣布在台灣上線Facebook Shops、IG Shops等電商新服務，強化社群購物體驗。

Facebook全球副總裁暨亞太區總裁Dan Neary（唐立洋）表示，台灣一直是Facebook在亞太區很重要的市場，接下來將會持續支持台灣數位轉型。Facebook自從推展「Made by Taiwan」計畫以來，已協助全台超過10萬家中小企業透過Facebook走向海外，而全新的「Made by Taiwan 2020」計畫中，也將在台灣投入更多資源。

余怡慧說，疫情衝擊中小企業，根據Facebook調查，發現6成以上的台灣中小企業今年的業績較去年低，其中超過3成表示過去一個月內，25％以上的營業額來自數位通路。

余怡慧表示，Facebook全球共有32億用戶，台灣用戶則約2,000萬，基於社群，Facebook將正式在台灣推出Facebook Shops、Instagram Shops，主要是為商家提供多元智慧的商務管理工具，讓商家在平台上自由創建商店、展示商品，未來也將串連直播，加強購物體驗。

此外，Facebook也在台推出全新改版的跨境行銷資源中心，全新改版後，將會以一站式的服務提供消費者洞察數據報告、線上課程、各國市場剖析及實用工具，讓本土企業的商品輕鬆行銷海外。

余怡慧強調，Facebook也將升級「對話式商務」，推出Messenger API支援IG上的訊息功能，此外也將運用AR擴增實境，幫助品牌的線上體驗導入更多互動。

在人才部分，余怡慧則表示，Facebook將推出一連串的計畫，包括瞄準青年創業家的「Instagram學院」，將在全台六都巡迴，幫助品牌了解如何在IG上打造品牌。此外，也將與無店面公會、全台大專院校「Facebook大學培育」計畫，提供線上及實體的數位行銷課程，更將媒合數位行銷相關的實習機會。

此外，Facebook也將為台灣中小企業夥伴持續推廣數位轉型進階課程，結合行銷夥伴AdHub和SHOPLINE，整合線上及線下的課程，讓商家更進一步理解數位行銷、接觸海內外更多潛在消費者。

(工商 )