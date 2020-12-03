證期局長張振山3日在《2020投資台灣高峰論壇》上表示，創新產業進入資本市場，金管會工作是讓資金充足，為兼顧投資人權益之保障及企業籌集，金管會會在鼓勵科技創新、符合全球化改變產業發展下，協助創新產業進入資本市場重要措施，12月底會研議完成。

台灣資本市場為新創事業開設新板，張振山表示會有二個：一、上市創新板，也稱上市二板，其中設有三類掛牌條件，含市場簡易公開發行，合格投資人；二、櫃買中心的戰略新板：沒有掛牌的條件需求，但需要有輔導的承銷商。

金管會在9月間公布「台灣資本市場藍圖」，強調要有新措施鼓勵直接金融。張振山3日表示，12月底會有全新版本，重點在於幫助創新產業進入資本市場，「金管會的工作是讓資金充足」

張振山說，新創事業有獲利不穩定的問題，金管會將針對新創上市的鬆綁，檢討現行IPO及SPO制度，且放寬SPO審查標準，為新創事業研議發行新股。

(工商 )