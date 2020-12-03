倫元投顧分析師陳學進表示，台股3日開平狹幅震盪整理，終場下跌12.05點，跌幅0.09％，收在13,977.09點；櫃買指數亦同步下跌0.19點，跌幅0.11％，收在179.81點；三大法人進出方面，外資續賣64.78億元，投信續買0.06億元，自營商轉賣12.26億元，惟外資法人於台指期加碼522口多單，累計淨多單部位為10,258口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股3日突破「萬四關卡」，投資人可就VIX恐慌指數、整體量價結構配合及類股輪動結構三大方向，作為能否進場之依據。其中，以目前來說，恐慌指數仍持續於20左右低檔盤旋，顯見主力控盤者對後市行情發展，仍秉持「正向偏多」心態。

整體量價結構配合方面，雖11月30日因MSCI（明晟）雙降台股權重，使單日成交量放大至3,861億元，長黑K棒摜破5日及10日線位置區，不過，隔日隨即止穩上漲，並出現「母子孕育線」，加權指數3日再創14,049點新高，整體量價配合得宜。

觀察類股與個股輪動結構，雖台積電持續於500元附近震盪，惟二哥聯電卻挺身而出，股價持續上漲。矽晶圓龍頭環球晶受併購題材激勵下連日大漲，連帶合晶亦接棒亮燈漲停。此外，盤面更不乏低基期、低位階之績優股連袂上漲，顯見市場人氣依舊沸騰，預期隨明年全球經濟V轉後，後市仍精彩可期。

個股方面，本周納入投資組合的錩新，受惠全球車市復甦、特斯拉銷量逐步成長，營運吃補，惟股價3日未能止穩上漲，在市場追價意願不足下，上檔有壓，短線若有反彈，建議可逢高順勢出脫換股操作。

(工商 )