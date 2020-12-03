運達投顧分析師洪任浚表示，台股加權指數3日走勢震盪，早盤一度攻破萬四大關，惟後續在賣壓調節下，終場收跌12點。結構上亦出現巨大轉變，上漲家數809家、下跌家數1,164家，個股表現相對大盤弱勢。

台股11月大漲千點後，市場利多消息仍持續放送，推升台股頻創歷史新高。不過，觀察融資餘額及外資買賣超變化，自 11月17日起，融資大增百億元，然外資並未大買，反而賣超70億元，顯示籌碼已自法人手中逐漸流向散戶。而以融資交易之投資人，一旦遭遇行情快速拉回，恐容易引發融資斷頭壓力。

觀察盤面，例如晶電、榮創股價2日漲停後，僅有一日行情，隔日立即下殺，投資人易被套在高點。因此，在題材炒作下，若個股籌碼面相對混亂、基本面未跟上，此時只要出現風吹草動，都易引發股價的大幅震盪。並非這些個股不佳，只是漲多後，風險自然升高，投資人需多加留意。

個股方面，本周納入投資組合的京鼎，半導體設備需求暢旺、記憶體需求回溫，應用材料於美股維持高檔，籌碼穩定、股價突破橫盤整理。

選股方面，應回歸個股本身價值探討，其中在新台幣大幅升值、資金回流趨勢下，回流資金將用於大量購置土地及建設廠房，帶動水泥與鋼筋價格上揚。台灣兩大鋼筋廠威致、海光皆出現虧轉盈，加上今年全台鋼筋消費量預計將達580萬噸，明年甚至將突破600萬噸大關，在基本面持續好轉下，後續走勢可期。

(工商 )