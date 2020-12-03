三星股價創新高 漲破7萬韓元

半導體事業前景亮眼，帶動外資狂買三星電子（Samsung Electronics）股票，這家韓國科技巨擘3日股價創新高，盤中一度漲破7萬韓元大關。

三星電子股價在首爾股市早盤11時躍升至70,100韓元（約63美元），為該公司史上首度突破7萬韓元。

近來三星股價一路狂飆，歸功於外資看好明年晶片產業榮景而大舉買進。該公司11月初股價僅5萬7,400韓元，外資此後狂掃逾1,127萬股，帶動股價近一個月漲逾2成。

韓國第二大晶片廠商SK海力士（SK Hynix）周四股價早盤也締造新猷，升抵11萬4,500韓元。與該公司11月2日時股價僅7萬9,600韓元相比，累漲逾4成。

三星證券分析師黃敏成（Hwang Min-seong，音譯）表示，「三星電子是外資近期『買進韓股』趨勢的重點。明年的獲利反彈、股東報酬政策以及市值，都已經反映在股價上。」

分析師指出，世界半導體貿易統計組織（WSTS）調高半導體產業前景，帶動韓國晶片業者股價走高。

WSTS將今年全球半導體市場成長率預估由3.3％上修至5.1％，市場規模上看4,330億美元，預測2021年成長率將達8.4％。

該機構並預料，2020年記憶體市場將展現12.2％的增長。全球前兩大記憶體晶片廠商即為三星電子與SK海力士。

專家認為，明年DRAM產業尤其面臨供應短缺的情況。KB證券分析師提及，2021年的DRAM需求成長將超越供應增幅，DRAM價格可能在明年首季尾聲反彈，接著將啟動產業的「超級周期」。

(工商 )