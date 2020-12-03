日前美國檢方著手進行調查川普總統在2017年就職典禮濫用公帑一事，同時傳喚第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）及女兒伊凡卡（Ivanka Trump）提供證詞。

根據美國《CNN》2日報導，法庭文件顯示，川普的大女兒伊凡卡，因川普團隊涉嫌濫用就職資金，在美國當地時間12月1日被華盛頓總檢察長辦公室傳喚提供證詞，總統就職典禮委員會主席巴拉克也已經在11月17日作證。

而被傳喚的不僅是伊凡卡，法庭文件還顯示，調查人員同時傳喚了第一夫人梅蘭妮亞和川普前就職委員會副主席瑞克·蓋茨，以及川普競選團隊裡的巴拉克，檔案中指出，蓋茨「親自安排了」位於川普飯店的活動場地。

《CNN》指出，美國檢方早在2019年2月就開始調查川普就職典禮所花的費用，2020年1月，華盛頓特區總檢察長辦公室起訴川普集團及總統就職委員會，指控其濫用該非營利性組織籌集的100多萬美元，為2017年就職典禮使用華盛頓川普酒店的活動場地支付了「嚴重過高的費用」。

2016年12月，蓋茨寫信給伊凡卡，表示他「擔心總統就職委員會向川普大樓支付的高額費用會引發關注，媒體也會藉此大作文章」。起訴內容提到，蓋茨與川普酒店總經理和川普的家庭成員達成協議，同意每天支付17.5萬美元給就職委員會預訂4天酒店房間。該委員會活動策劃人沃爾˙科夫（Stephanie WinstonWolkoff）則反對這筆交易，指控上述費用至少是市場價格的2倍。

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(中時新聞網)