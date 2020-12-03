國民黨今記者會指行政院對信功公司「查水表」，民進黨發言人顏若芳表示，屏東縣政府昨日已澄清說明，今天信功也證實是例行檢查。國民黨在毫無查證的情形下，造謠抹黑行政院，是政治文化最差勁的行為。

顏若芳指出，不論是屏東縣政府、信功公司的說明，都還給行政院與基層公務員的清白，更證明了國民黨早上召開記者會，不分黑白的抹黑行政院，對基層公務人員潑髒水，就只是為了政黨利益盤算的政治操作。

顏若芳說，蘇院長在立法院接受質詢時，主要是在討論對台灣養豬產業的衝擊。實際上，行政院跟農委會都有持續跟養豬業者溝通，全力支持豬農。政府也準備130億元的基金，協助養豬產業轉型升級、打開國際市場、保障豬農收益，讓台灣養豬產業能更具競爭力。

民進黨再次呼籲國民黨不要再做政治性的抹黑，回歸政策的理性討論，勿再傷害台灣的養豬產業，本於事實、理性問政，這才是正辦。

(中時 )