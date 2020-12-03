立院經委會考察台中 市府爭取經濟及水利建設近30億元

立委楊瓊瓔等人，實地了解「台中國際會展中心」興建中場館進度。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

立法院經濟委員會3日由召委楊瓊瓔率隊至台中考察，副市長黃國榮陪同赴水湳國際會展中心基地視察，並提出水利應急及治理工程12案、經濟建設及政策22案等近30億元建設預算，爭取中央支持；黃國榮指出，水利涵蓋橋樑、護岸及排水設施，經濟則有產業園區設置及5G智慧應用等，盼為台中發展奠定根基。

立院經委會3日至台中市考察，包含召委楊瓊瓔、立委李德維、經濟部常務次長林全能及所屬各單位等，市府由副市長黃國榮代表及經發局長張峯源、水利局副局長馬名謙等，相關單位出席針對經濟及水利重要建設與政策研商，並赴水湳國際會展中心基地視察了解相關進度及須中央協助事項。

黃國榮說，台中是全國第二大城，相關建設迅速擴展需求迫切，市府提出水利應急及治理工程12案、經濟建設及政策22案等；水利部分涵蓋橋樑、護岸及排水設施，攸關防災及民生生活；經濟有產業園區設置、現有園區改善優化工程及5G智慧應用等，希望中央相關單位給予支持。

楊瓊瓔指出，「台中機械產業國際研發園區」經多次協商爭取，大部分已初步獲得經濟部支持，加上先前已獲中央資源挹注辦理的項目；如簡易自來水工程改善、會展產業發展、行動支付、市場青商輔導等，合計約有15億元規模，希望持續強化鏈結中央，發揮最大經濟效益。

馬名謙會中提出水利局應急工程及治理工程共約14億8000萬元。應急工程包含龍井區龍井排水護岸修復、綠川排水橋梁改善等8案，治理工程包含南屯溪排水治理工程、軟埤仔溪排水等4案；其中南屯溪排水因氣候變遷，逕流大量增加，造成渠道通洪能力不足，整體改善方案約10億元，是地方迫切解決問題，獲得中央初步允諾。

(中時 )