年終最後一波雙12促銷優惠即將到來，智慧手機品牌realme帶給用戶暖心優惠，12月3日至12月15日推出「realme心動購物節」優惠活動，發燒新品及多項人氣商品享超值折扣價，還祭出單品56折超殺回饋；除此之外，11月底發表的realme智慧連網顯示器43吋將於雙12期間正式開賣，而上市即引爆搶購風潮的realme聲波電動牙刷M1也將補貨販售，real迷可把握機會選購。

realme在2020年推出多款耳機及穿戴裝置，更於11月底正式跨足智慧家居領域，發表realme智慧連網顯示器和realme聲波電動牙刷M1，其中聲波電動牙刷M1以每兩秒賣出一台的佳績獲市場迴響，realme聲波電動牙刷M1將在12月8日於全通路補貨販售，售價新台幣999元，於雙12期間購買再加贈原廠刷頭組（3入，市價299元），提供給先前過過的real迷們參考。

realme智慧連網顯示器也是跨界家居領域代表性產品之一，繼11月底販售小房間首選32吋顯示器後，43吋將搶搭雙12熱潮接續開賣，不同於適合擺放在臥房或書房的小型顯示器，43吋滿足客廳或雅房租屋族使用需求，透過內建的Netflix和YouTube影音平台盡情追劇，也可經由Android TV至Google Play商店下載豐富應用程式，滿足各式娛樂需求；在視覺與聽覺體驗上，顯示器配備Chroma Boost炫彩影像處理技術和24W杜比立體聲揚聲器，為使用體驗加分。

realme智慧連網顯示器43吋售價新台幣9,990元，於12月10日上午10點正式開賣，首賣日限定優惠現折1,000元，以超值價8,990元將一台43吋Android TV抱回家；購買可至realme網路商店、realme品牌專櫃、momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、friDay購物。

realme雙12心動購物節嚴選多款熱門夯品下殺回饋，手機類產品realme X3現折1,212元，優惠價新台幣9,778元；5G手機realme X50領券享73折優惠；realme C3領券享88折優惠。不僅如此，realme Buds Air下殺56折優惠，僅999元；10000 realme快充行動電源2現折100元，優惠價新台幣399元，可把握年底雙12最後一波優惠，一次購買齊全。

(科技)