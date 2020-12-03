中市烏日區東園國小新建幼兒園3日落成啟用，台中市長盧秀燕出席剪綵、揭牌儀式時表示，她上任時，台中公幼數僅增加約90班，量能不足，上任後力拼四年內再增180班，目前已增設131班，市府會持續努力，讓孩子獲得完善的幼教服務。

盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，但長期以來幼托數明顯不足，因此市府積極推動「公幼公托倍增計畫」，公幼部分預計111年底前增加180班，108至109學年度已增設131班，擴增3,600餘名進入公共化幼兒園就讀機會。

盧秀燕接著表示，東園國小多年來辦學績優，因此市府將東園國小增設附幼納入公幼倍增計畫之中，今日啟用的東園國小附設幼兒園，本學年度開辦3班，包括2班3至5歲的混齡班、1班2至3歲的幼幼班，將可招收76名幼生數，目前47名幼生就讀，資源充足。

教育局表示，東園國小位於烏日區溪南地區，因位於高鐵重劃區發展快速、交通便利，移入人口日益增多，為擴大當地公共化教保服務量，市府將東園國小增設附幼納入公幼倍增計畫，並爭取中央前瞻基礎建設「友善育兒空間-新建幼兒園舍」計畫工程及設施設備經費，獲核定2,102萬元，市府追加補助421萬5,000元，共2,523萬5,000元。

(中時 )