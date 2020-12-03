陸外交部發言人轉發諷刺漫畫事件引發中澳外交風波愈演愈烈，澳總理莫里森微信發言亦遭屏蔽。（圖／合成圖）

大陸外交部發言人趙立堅在推特上發布諷刺澳軍圖畫外交風波愈演愈烈，兩方都有不少國家表態支持。澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）還在微信發言澄清立場試圖向大陸民眾爭取諒解，卻反遭微信遮罩，該公司給的理由是「內容歪曲歷史事件和混淆視聽，因違反規定而無法再被流覽」。

據《德國之聲》報導，中澳因趙立堅轉貼諷刺澳軍在阿富汗暴行的圖畫引發外交風波，導致澳洲總理抗議，卻遭到大陸外交部另一位發言人反嗆，一場外交風波愈演愈烈。被點名的澳洲總理莫里森在大陸最流行的社群媒體微信上發文稱，嘲諷澳軍圖畫引發外交風波「不會削弱對澳洲華人社區的尊重和感激」，他同時也為澳洲對在阿富汗特種部隊行動的戰爭罪調查進行了辯護，並表示澳洲能以透明的方式處理這類「棘手問題」。

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

澳洲政府日前曾表示，經過詳細調查，將有19名澳洲士兵因殺害手無寸鐵的阿富汗囚犯和平民而被提起刑事訴訟。

報導說，莫里森發表於微信文章有5萬7千名用戶閱讀，但很快地這個貼文就被遮罩。微信官方帳號平臺運營中心稱，「該內容歪曲歷史事件和混淆視聽，因違反規定而無法再被流覽」。

大陸外交部發言人趙立堅前天在推特上發佈一張圖片，圖中一名澳大利亞士兵拿著帶血的刀子抵住一名阿富汗兒童喉嚨。此舉引起澳方的抗議，為此要求中方道歉。但中方非但沒有道歉，其外交部發言人華春瑩還反控澳方虛偽，指網上傳的不是照片而是插畫，內容是依據澳方證實的調查報告，「雖然是插畫，但反映的是事實」。

圖畫引發外交風波後，趙立堅將該篇推特圖文置頂，已吸引超過6萬名關注者點贊。推特目前沒有給予圖文任何標記，也拒絕澳方刪除圖片的要求。

在這場外交風波中，紐西蘭、法國、英國、台灣都表示不認同大陸的做法。美國說，大陸使用這張經過數位化處理的圖片是肆無忌憚地使用虛假資訊和脅迫性外交，是低級的虛假資訊。俄羅斯已表達對大陸的支持，阿富汗則強調「正義應該獲得申張」。

據《路透》報導，澳洲在一項為期4年的調查中發現，派往阿富汗的澳洲特種部隊的資深隊員強迫初級士兵殺害手無寸鐵的俘虜，以「學習如何戰鬥」，因此遇害的平民多達39人，目前有19名涉案的士兵被移交刑事訴訟。

大陸駐澳大使館表示，澳大利亞政治人物和媒體對此事的「憤怒和咆哮」是過度反應，目的是「轉移公眾對某些澳大利亞士兵可怕暴行的關注」。

(中時新聞網)