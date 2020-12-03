距離耶誕節還有3星期，澳洲南澳省阿德雷德的麥康米斯一家，卻在2日提前收到耶誕驚喜─他們家中的耶誕樹上，赫然有一隻活的無尾熊！

當天傍晚6點，麥康米斯家人返家，卻覺得有點不對勁。家裡的狗一被放進客廳，馬上直衝耶誕樹，繞著樹嗅嗅聞聞。女主人亞曼達發現樹旁的地板上，都是耶誕樹上的裝飾品。

她抬頭一看，當場嚇傻，因為竟然有一隻無尾熊，不是常常掛在耶誕樹上的填充玩偶，是一隻端坐在樹上的真熊，「開什麼玩笑？！」

麥康米斯家馬上打電話給當地的無尾熊救援熱線，對方一開始還以為是惡作劇電話。專業人員來了後，才把被耶誕燈飾卡住，爬上去下不來的小熊弄下來。

這隻母熊顯然是誤闖民宅，把塑膠製的耶誕樹當成了牠最愛的由加利。雖然這株耶誕樹使用多年，葉子也磨損，但樹葉看起來還是油油亮亮，難怪小熊會誤會。牠試圖想吃葉子，但咬了幾口發現是塑膠才停嘴。

黛拉為小熊命名黛芬，救援組織表示，牠今年3到4歲，身體狀況良好。亞曼達說，經過災難的2020年，與小熊相會的體驗令人難忘，開心，堪稱最棒的禮物。

(中時 )