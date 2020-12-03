總統蔡英文今日出席「2020台灣醫療科技展開幕式」時表示，政府未來將加速支持健康產業的數位轉型，並加速掌握關鍵原料跟核心元件，讓下一個世代的台灣產業有更好的國際競爭力。

蔡英文指出，今年520就職演說，她所宣示的「六大核心戰略產業」中，不論是要搶占全球供應鏈核心地位的資通訊產業，要接軌全球的生醫產業，還是要確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。產業界在思考的事情，政府也必須在同個方向上緊密扣合，讓推動「六大核心戰略產業」所需的法規環境、人才養成及資金投入等，都能夠更適切。

在後疫情時代，蔡英文希望加速推動兩項工作：第一，加速支持健康產業的數位轉型。她表示，在疫情影響下，全球各地正在經歷快速的數位轉型。因為防疫不錯，台灣很幸運的可以維持面對面的人際互動，但這不代表我們不需要重視數位轉型。台灣的醫療數據化程度相當先進。接下來，更要結合AIoT、5G即時傳輸、雲端運算等關鍵科技，讓台灣成為全球數位醫療轉型的基地。

第二，要加速掌握關鍵原料跟核心元件。包括防疫所需的檢測科技、醫材設備、原料藥、製劑和疫苗，都必須要能確保供應，才有辦法對疫情的威脅做適足的應對，並支撐產業的發展。而為了提升自給率，政府會加速盤點關鍵戰略物資，以國內需求作為基礎能量，用政策引導上下游廠商攜手合作。關於這一點，我們在防疫過程中已經有成功的經驗，未來會積極延續下去。

(工商 )