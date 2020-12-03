國家住都中心宣布，「新北市中和區保二總隊基地都市更新案」即日起正式公告招商，這是全國首件策略性更新地區，容積獎勵可達2倍，基地位於捷運景平站旁邊，區位機能優異，預計總投資額78億元，呼籲各方提出申請，參與此項公辦都更案。

住都中心指出，保二總隊基地公辦都更案，已於今年6月19日經新北市政府公告劃定為策略性更新地區，為都市更新條例修法後全國首例策略性更新地區，目標為更新辦公廳舍提升員警值勤環境，貫徹政府住宅政策，串聯商業空間引入地區服務設施複合使用。此案有四大招商誘因：

一、100％公有土地，各機關意見整合完畢且需求明確。皆為公有土地，國家住都中心已協助取得各機關同意，並順利整合五大警察機關辦公廳舍需求，預期未來推動過程中將可順利執行。

二、位於策略性更新地區，容積獎勵可達2倍。本案係屬都更條例修法後劃定之策略性更新地區，基地面積達1.01公頃，依據都市更新條例第65條獎勵後之建築容積可達2倍上限。

三、位處捷運景平站旁，發展潛力無窮。基地與捷運環狀線景平站相鄰，基地範圍三面臨路，北側臨接40公尺景平路，周邊交通及生活機能便利，未來本區將成為新北市新亮點地區。

四、評決依據以方案為主、價格為輔。採「一次申請、兩階評選」方式辦理，綜合評選階段將針對申請人所提出資計畫書內容，以規劃方案作為主要評選依據，先選出優秀申請人後，進行價格評比。

(工商 )