台北華國大飯店年菜開賣，「砂鍋魚頭」1,800元，「酸菜肴元蹄鍋」1,800元、「華國三寶牛肉鍋」1,099元，人氣港點「黃金流沙包」488元、「干貝蘿蔔糕」488元，「鮑汁蠔鳳爪」600元，功夫佳餚「極品佛跳牆」1,800元。另有伴手禮「帝國牛肉麵」冷凍外帶禮盒2份裝580元。

華國「砂鍋魚頭」主廚先將大頭鰱以蔥、薑、米酒等調味浸泡醃製一晚，酥炸後，放入高冷大白菜、凍豆腐及大骨高湯熬煮，添加特製厚沙茶與辛香料提味，細緻的魚肉飽含鮮甜湯汁，湯頭滑順濃郁。鍋中特別加入帝國會館招牌自製的手打蝦丸，以白蝦摔打出筋，三隻白蝦僅成一顆蝦丸，顆顆多汁飽滿鮮甜，為砂鍋增色添香。

「酸菜肴元蹄鍋」使用三斤重前蹄膀與花椒、八角、丁香、肉桂等天然辛香料，以米酒醃泡48小時，再加入蔥薑熬製的湯底蒸煮，.以帝國會館自製的酸白菜提鮮，湯頭更加清甜開胃。精控煲出的蹄筋彈牙不膩，肉皮裹著紮實腿肉，散發滿覆肉香。

「華國三寶牛肉鍋」特選澳洲牛肚、牛腩、牛筋川燙去腥後，加入以玉桂、香葉、八角、草果等數十種中式香料爆香熬煮的滷汁，煲4小時使牛肉入味、濾清雜質與油質後，再加入以牛大骨、川芎及多種蔬果熬製6小時的湯底，文火慢燉3小時，湯頭香醇不油膩、三寶滋味細嫩熟成。湯底加入家常麵條，過年也可身兼牛肉麵大廚。

華國飯店「鮑魚干貝北菇雞湯」，主廚湯頭採用金華火腿、老母雞、雞爪、後腿赤肉、豬大骨慢火熬煮8小時的頂湯，再加入精選國宴級E級桂丁雞、北海道M級干貝、南非大頭鮑慢煲5小時，做工繁複且上乘的湯頭，每一口都讓人齒頰留香。也因銷售奇佳，今年不畏食材漲幅，持續採用高等級食材回饋顧客。

(工商 )