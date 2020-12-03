獨居人口越來越多，以往如果擔心家人的安危，只能在他的居處裝設監視器，才能透過遠端了解他的狀態，但許多人往往覺得被監視，為維護隱私權而拒絕安裝。有電信業者看到這個想安全又盼保障隱私的需求，研發出AI識別跌倒偵測，目前已經在台北市自駕公車中測試，不久之後有望實際上線。

遠傳5G遠距診療示範計劃及偏鄉醫療公益計劃。(圖/遠傳電信提供)

發展出新形態跌倒偵測儀的遠傳電信，也在今年的台灣醫療科技展參展。遠傳電信市場行銷及大數據分析處經理黃慧純表示，遠傳早已啟動與亞東紀念醫院、花蓮慈濟醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院等三大醫學中心的合作，分別在新竹縣湖口鄉、台東縣大武鄉及台東縣海端鄉示範5G遠距診療計畫，期望透過此項計畫，補強偏鄕專科醫師不足問題，解決偏鄉民眾外出就醫的不便。

在此基礎之下，遠傳團隊持續研發更貼近人性的遠端偵測裝置。黃慧純說，有別於以往的監視系統呈現真實影像，讓人隱私全無，這次研發的跌倒偵測，將人像化為「火柴人」，監視器上不會出現真人影像，但卻能有效監控並且分辨是否為嚴重跌倒。

遠距醫療新趨勢，創新AI識別跌倒偵測的APP中，以火柴人圖像替代真人影像，顧安全同時也維護隱私。(圖/梁惠明攝)

除此之外，長者也可以透過舉手，系統就會辨識發出警報。若是發生墜床、火災等危險狀態，更會主動在APP上發出警訊，還有紅外線夜視功能，24小時都能守護家人。目前這款系統正在進行上線前的測試，並且已經在幾家醫療照護機構開始試用。黃慧純說，未來可望與醫療院所合作，提供可能跌倒的高危險群隨身偵測服務。

除了強化居家安全，業者還推出行動手環。長者就算離開住處，只要配戴行動手環，就可透過APP能將長者身體各項數據狀態傳送給親人。手環也加載GPS定位系統，有效防止失智長者走失。如果發生緊急狀況，只要長按手環5秒，還能把求救訊息透過APP傳給家人，堪稱長者守護天使。對這些新形態遠距離輔具有興趣的民眾，即日起到12/6(周日)，都可以到台北南港展覽館台灣醫療科技展的展區參觀認識。

(中時新聞網)