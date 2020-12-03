踏入冬季，正是泡湯好時候，花蓮縣府舉辦「2020花蓮太平洋溫泉季」，以「英雄美人‧雙泉奇浴」為主題活動，即日起於瑞穗及安通溫泉展區，加碼舉辦音樂會，每周二、五、六晚間7點開唱，在泡湯之餘，藉由原住民美聲傳唱，讓溫泉季更加升溫。

花蓮南區鄉鎮瑞穗鄉與玉里鎮安通，兩大溫泉區各有特色，「瑞穗溫泉」泉質為全台唯一碳酸鹽泉，有黃金之湯的美名，亦稱「生男之泉」、「英雄湯」；「安通溫泉」為弱鹼性硫酸鹽泉，浸泡後皮膚滑潤，又稱「美人湯」。當地有豐富的觀光旅遊景點，在泡湯行程中很適合安排深度旅遊。

縣府觀光處代理處長張志翔表示，瑞穗溫泉搭配「暖暖音樂會」，加碼每週二、五、六晚間19點至20點在瑞祥溫泉公園開唱；安通展區亦加碼舉辦「暖聲音樂會」，每週六晚間20點至21點於安通溫泉飯店旁廣場演唱，讓泡湯的民眾同時能沉浸在美妙的旋律當中。

張志翔表示，瑞穗展區「花見英雄湯」以夢幻粉色櫻花樹燈為元素，並以金黃稻穗燈飾代表花蓮好米，再搭配朦朧水霧；安通展區內的「情繫美人泉」設置浪漫樹燈、另有每半小時展演的「花漾輕舞秀」等，豐富的燈飾讓兩大溫泉區增添浪漫氣氛。

縣府也加碼舉辦「雙泉奇浴，住宿抽汽車」活動，只要於活動期間內，在兩大溫泉區鄰近的光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉、富里鄉、卓溪鄉、玉里鎮等七個鄉鎮的合法旅宿業住宿並提供住宿憑證，於活動官網登錄上傳相關資料，即可參加抽獎活動，住1晚抽1次，住的天數愈多，中將機率大。

(中時 )