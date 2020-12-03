「2020士林官邸菊展–藝菊童遊」已盛大開展，除展示各式各色的美麗菊花外，北市公園處此次推陳出新，在各展區中，設有各種爺爺奶奶時代的懷舊童玩，如大型彈珠台、竹筷槍、陀螺、波浪鼓等，歡迎家長大手拉小手，帶e世代的小朋友前來體驗鄉土童玩的樂趣。

公園處長陳榮興表示，在士林官邸入口處的展區叫做「童心未泯」，設有「巨型陀螺綠雕」，一旁還有「布丁狗巨偶」及「巨型彈珠台」，都是台灣人共同的兒時回憶。

陳榮興說，在楓香舞台前綠地的展區「我的祕密基地」，有稻草堆、鼓風機、腳踏車、豬籠等老舊農村文物，還有小時候常玩的跳房子、吊酒瓶、竹水槍、套圈圈、打彈珠等遊戲，「天鵝綠雕」旁則有竹筷槍，而「布丁狗綠雕」前也有竹蜻蜓。

園藝管理所主任賀綺華補充，這次菊展舉辦了許多CP值很高的活動，包括「賞花集點活動」，只要掃描園區13大展場解說牌上的QRcode，或是至士林地區周邊46家合作商家消費掃描QRcode，集滿6點就可參加抽獎活動，獎項有Switch Lite、北市林萬麗酒店雙人下午茶平日餐券、大地酒店泡湯券等多項好禮。

賀綺華說，即日起至13日來遊園賞菊，可拍美照集點抽大獎，另外服務台也提供酒精給市民使用，大家可放心賞花，所有活動的調整，會將公布於活動官網及粉絲團，呼籲民眾勤洗手及戴口罩，保護好自己，開心來賞菊。

(中時 )