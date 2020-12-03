行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」，有工程奧斯卡之稱，今年得獎名單出爐，苗栗縣北橫公路最後一哩路斗煥坪至三灣段工程榮獲優等，拿下縣內有史以來首座金質獎，預計年底北橫公路全線貫通，榮獲肯定意義非凡。

今年公共工程金質獎選出有3件特優，6件優等及10件佳作。苗栗縣政府工務處提報「北橫公路斗煥坪至三灣段工程」，在1級工程土木類中獲評比「優等」。北橫工程斗煥坪至三灣段工程，跨越中港溪橋墩基礎採用連續壁代替基樁施作，挑戰施工難度，維持生態平衡，一有不慎就可能塌孔，以創新安全性及工期，施工團隊必須小心翼翼克服重重困難，堪稱工程界的重大突破。

工務處指出，苗栗北橫公路2003年12月起歷經17年，總計施作7標工程，總經費47億9000萬元，其中北橫最後一哩路斗煥坪至三灣段，經費約17.9億元，2018年開工，目前完工，正辦理驗收，預計年底北橫即可全線貫通。

工程榮獲中央肯定實屬不易，苗栗縣長徐耀昌表示，北橫工程斗煥坪至三灣段為北橫工程最後一哩路，能榮獲行政院公共工程委員會認可，是給團隊最大的鼓勵，未來北橫全線開通，將提供鄉親更舒適更便利及更安全的道路服務品質。

(中時 )