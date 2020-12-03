蘇揆與蔣萬安在立院針鋒相對，蘇貞昌多次跳針「反質詢」，讓蔣萬安一度動怒。(圖／國會頻道)

國民黨立委蔣萬安日前質詢行政院長蘇貞昌，提到曾到屏東去看豬農，被蘇貞昌反問，「你看哪一家？」他因保護豬場強調不能說，而這段畫面曝光後，更成為外界討論焦點。對此，國民黨副秘書長李彥秀在政論節目中爆料，其實蘇貞昌在立法院，如果碰到不想回答或不能回答的問題，「就馬上反問問題...。」

國民黨立委蔣萬安在立院與行政院長蘇貞昌激辯萊豬議題時，蘇揆更點名「信功很支持」，隨後信功立馬喊冤，聲明「絕對不挺萊豬」後，引發蘇貞昌誠信危機。後來政院則是澄清蘇揆談話，並非指涉「特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口政策」。

對此，李彥秀2日在政論節目《少康戰情室》中說，蘇貞昌向來在立法院備詢，其實他該回答的問題，如果不想回答或碰到不能回答的狀況，就馬上反問問題，藉由這樣的方式去逃避調問題，進而轉移焦點；她直言，這是向來民進黨，特別是蘇貞昌傲慢的態度。

李彥秀批，蘇貞昌在國會的殿堂上，面臨問題時不回應，反而是反質詢現場的立委，透過這樣的方式去逃避問題、轉移焦點。

(中時新聞網)