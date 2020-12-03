台灣資本市場已建立多層次資本市場，屬於不同營運發展階段的公司得選擇適合自身之籌資平台。為配合政府優化創新性事業投資環境，提供公司長期穩定的股權資金，證交所建立「台灣創新板」（創新板T.I.B.），鼓勵符合一定條件之創新公司，進入資本市場籌募資金，透過資本市場扶持其快速成長。

證交所表示，創新板將鎖定擁有關鍵核心技術，以及創新能力（例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用）或創新經營模式的公司為掛牌對象。因該類公司創設初期大多處於虧損、甚或尚無營收的階段，故參考國際主要資本市場實務，上市標準訂定以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金之要求。

由於創新板上市公司所屬產業快速更迭，營運風險亦較高，因此僅限符合相當財力門檻暨投資經驗之合格投資人得參與交易；同時，強化創新板公司資訊揭露的需求，除比照現行上市公司規定，並鼓勵公司揭露總體暨產業面訊息供投資人參考，進而彰顯創新板公司合理價值。

另鑒於歐美先進交易所扮演創新性公司成長的關鍵角色，例如Google、Facebook、Amazon等，都是透過資本市場才得以快速成長。證交所本於活絡資本市場、發展國家經濟的初衷，期以資本市場扶植創新公司發展，協助其籌集資本、擴大營運。

證交所指出，創新板的推出除能將本土業者留在國內資本市場，亦爭取在海外台商及國際創新事業來台掛牌，期待匯聚成為創新的上市聚落，增加金融服務業商機。創新板公司亦可為創投、專業投資法人及合格有經驗之投資人增加投資標的，創造多贏的局面，引領國內資本市場邁向新里程。

(工商 )