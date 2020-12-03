每年香蕉豐收都會造成「蕉賤傷農」的情形，為了減少蕉農損失，屏東縣政府在縣內15個鄉鎮市推動「香蕉收入保險」，承保農人只要收入低於保障額度，就能獲得理賠；縣府並加碼補助農民保險費25％，希望提高農民投保意願。

香蕉目前有2種類型保險，分別為「香蕉植株農作物保險」及「香蕉收入保險」。植株保險是當發布陸上颱風警報，投保農民種植香蕉所在縣市內任一氣象站，測得每秒17.2公尺風速，即可啟動勘損，用無人機進行災區空拍，以植株倒伏情形作為理賠依據。

「香蕉收入保險」是承保蕉農可選擇每公頃50萬元至60萬元不等的收入保障額度，保險期間若因價跌或量損，導致高屏地區蕉農平均收入低於投保保障額度，即可理賠。農民只要有0.1公頃以上未混作、間作的蕉園，便可向種植所在地農會投保。

去年申請香蕉收入保險的蕉農有39人，共73筆土地；縣府為了鼓勵蕉農投保，也在縣內屏東市、高樹、里港、竹田、南州、新埤、萬丹、內埔、霧台、瑪家、三地門、崁頂、佳冬、枋寮、春日等15個鄉鎮市加碼補助農民保費。

除了中央補助50％保費，縣府加碼補助25％保費，農民只需付擔25％；另為提高續保意願，首年已投保但未獲理賠或理賠金額低於自繳保險費者，續保可獲得30％的保險費折抵。縣府鼓勵農民於明年3月31日前投保，分散經營風險。

(中時 )