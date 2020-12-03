中國人民銀行和銀保監3日公布「系統重要性銀行評估辦法」，以完善系統重要性金融機構監管框架，建立系統重要性銀行評估與識別機制。

香港信報報導，評估辦法主要內容包括明確評估目的、評估方法及評估流程。評估目的方面，是用以識別系統重要性銀行，並每年公布名單，根據名單對系統重要性銀行進行差異化監管，確實維護金融穩定。

而評估方法將採用定量評估指標，計算參評銀行的系統重要性得分，再結合其他定量和定性訊息作出監管判斷。評估流程是每年確定參評銀行範圍，收集參評銀行數據進行測算，提出系統重要性銀行初始名單，結合監管判斷，對初始名單進行必要調整，經國務院金融穩定發展委員會確定後公布。

在評估辦法公布後，人行將會同銀保監會制定系統重要性銀行附加監管要求。擬從附加資本、槓桿率、大額風險暴露等方面，對系統重要性銀行提出監管要求。還將建立早期糾正機制，推動系統重要性銀行降低複雜性和系統性風險，建立健全資本內在約束機制，提升銀行抵禦風險和吸收損失的能力，提高自救能力，防範「大而不能倒」風險。

(工商 )