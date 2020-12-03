日本歌手濱崎步在2020年12月2日深夜播出的《FNS歌謡祭 第1夜》現場直播節目中以絕佳狀態「大復活」，獲得日媒與網民一片盛讚，引發話題。

濱崎步2日在富士電視台直播節目一席華麗服裝演唱。〈奧西亞之樹〉。（截自FNS歌謠祭播出畫面）

濱崎步在當地時間晚上11點15分登場，她以一席華麗盛大的白色蓬蓬裙裝，在主持人「嵐」相葉雅紀介紹後，演唱今年她7月5日推出的單曲〈奧西亞之樹〉，歌聲圓潤、抑揚間感情流露，她自身填寫的歌詞訴說成為人母的喜悅，搭上曾任她過去代表作〈appears〉〈vogue〉作曲的菊池一仁所創優美旋律，曲間轉調之處將氛圍瞬間由寧靜轉為高昂，令聽者動容，不少網民表示聽到流淚。

濱崎步2日在富士電視台直播節目一席華麗服裝演唱。〈奧西亞之樹〉。（截自濱崎步官方IG）

濱崎步在演唱後IG發文：「很緊張啊，手汗一直流，麥克風都快拿不穩了。」她現在懷有第二個孩子，表演從頭至尾沒有大幅度的動作，讓人回憶起她在2000年到2002年間迎向全盛時期的表演型態，有日媒指出「這正是歌迷所期待的濱崎步」。上月30日她也發文預告「將開啟舞台新頁」，令歌迷期待。

(中時 )