台中市大里區，今（3）日下午大約4點多，位於合信街一棟民宅發生火警，屋內一對老夫婦燒傷，情況嚴重緊急送醫急救，而這場火警疑似人為縱火，據悉，受傷的王姓男屋主就是放火嫌犯，至於詳細火經發生原因，有待警方進一步調查。

火警發生後，警消出動消防車8輛、救護車2輛，消防人員23名前往搶救，目前屋內已無人受困，現場火勢也巳撲滅。

(中時新聞網)