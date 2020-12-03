疑丈夫放火燒妻子 台中民宅大火老夫婦傷勢嚴重 18:252020/12/03 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中市大里合信街，3日下午4點多驚傳夫妻吵架， 王姓男子朝自己及太太潑灑疑是汽油等易燃物後點火，雙雙燒燙傷後送醫。（台中市消防局提供／黃國峰台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大里區，今（3）日下午大約4點多，位於合信街一棟民宅發生火警，屋內一對老夫婦燒傷，情況嚴重緊急送醫急救，而這場火警疑似人為縱火，據悉，受傷的王姓男屋主就是放火嫌犯，至於詳細火經發生原因，有待警方進一步調查。 火警發生後，警消出動消防車8輛、救護車2輛，消防人員23名前往搶救，目前屋內已無人受困，現場火勢也巳撲滅。 惡霸夜市2／民宅門口不讓違法擺攤 黑衣人持棒恐嚇潑餿水 中市挺居住正義 嚴懲紅單炒房 (中時新聞網) #老夫婦 #屋內 #火警 #火燒 #民宅大火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣太保民宅起火 一男倒臥車庫死亡 15:372020/12/02 社會 五股違章工廠半夜大火 火勢延燒隔壁3間廠房 11:352020/12/02 社會 苗栗白牌車司機因100元車資被毆死 妻慟：為養家跑車到深夜 10:002020/12/02 社會 北市驚爆「老虎鉗」虐殺 男遭多人爆打2小時丟包萬芳醫院亡 13:502020/12/03 社會 歲末驚喜！無尾熊闖進民宅 卡在耶誕樹上下不來 18:102020/12/03 國際 港大副教授張祺忠電線殺妻罪成 依例判囚終身 16:062020/12/03 兩岸 苗栗白牌車運將疑遭毆身亡 檢依傷害致死罪聲押3乘客 23:562020/12/01 社會 影》台裔鞋王謝家華命喪火窟不單純 受困儲藏室沒應門 豪宅外觀竟完好 12:202020/12/02 國際 社會熱門新聞 甜美鋼琴直播主約金主回家 夫早嗅出偷情裝天眼直擊妻嘿咻 - 社會 老翁中天電視前輕生 大喊「不要過來」下秒成火球 - 社會 20歲正妹帶男友辦公室激戰 做完驚見針孔全都錄 - 社會 「壯陽藥每次用」 渣夫手寫237次性愛 還劃紅線標重點 - 社會 貴婦慘淪性奴 被拍「啪啪」春宮片各角度都有 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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