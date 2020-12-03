大陸官方日前宣布實現「全面脫貧邁入小康社會」，大陸國務院扶貧辦副主任歐青平2日表示，當前832個貧困縣已全部脫貧，但部分已脫貧人口的政策性收入占比較高、自我發展能力還顯不足。因此今年以來各地建立、實施防止返貧監測和幫扶機制，聚焦脫貧但不穩定，以及脫貧邊緣等兩類族群的返貧致貧風險和突出缺點。

具體作法上，例如對脫貧監測戶繼續落實現有幫扶措施和政策；對貧困邊緣戶及時給予扶貧小額信貸支持，並透過加強培訓、統籌利用公益職缺等多管道安置，藉此防範出現系統性、區域性大規模的返貧現象。

根據《人民日報》引述歐青平說明，防止返貧監測以家庭為單位，主要監測包含建檔立卡已脫貧但不穩定戶，以及收入略高於建檔立卡貧困戶的邊緣戶等2類族群，促使脫貧攻堅結束後，過渡期內保持相關政策穩定。他指出，此次建立機制強化事前、事中的幫扶，補齊防止返貧致貧的制度拼圖。

(旺報 )