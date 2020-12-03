新北市三重區沃客商旅正義館去年9月至今年1月底間，涉嫌蒐集人頭資料向新北市政府詐領「108年擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」補助款，事後給資料提供者每個人頭200元的獎勵，檢方調查申請補助資料高達上千筆，金額約153萬多元，今指揮新北市刑大搜索該旅館，查扣帳冊、記事本、住客登記表等證物，並傳喚鄭姓負責人、會計等人到案說明。

檢方指出，沃克商旅去年涉嫌向沒有住宿的民眾收集身分證明文件，並將收取證件拍照上傳至臺灣旅宿網秋冬補助活動專區，鄭姓負責人、陳姓會計在申請補助的旅客名單簽章後，向交通部觀光局及新北市政府申請1583筆專案住宿補助。但檢方清查後發現內有多筆住客資料皆設籍在本地，且登記手機號碼皆相同，也有多名員工、員工家屬在名單內。

檢方表示，沃客商旅涉嫌蒐集人頭資料詐領補助款，涉嫌違反偽造私文書、偽造業務登載不實文書、詐欺取財等罪，今指揮市刑大持搜索票到該商旅搜索，並傳喚鄭姓負責人、會計、員工、住客等80多人到案說明。

(中時 )