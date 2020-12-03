台北地院審理立委集體貪汙案，今提解藍委廖國棟開棟，審理是否繼續延押。廖透過律師表示，獨子因他被羈押，延期到下月舉辦婚禮，盼合議庭讓他交保參加。庭末，法官諭知候核辦。

廖國棟的律師表示，廖雖然沒有認罪，但沒有訴諸媒體，將本案泛政治化。廖的獨子原定今年9月舉辦婚禮，但因廖被羈押取消，延到明年1月31日，這是父親的椎心之痛，廖不想錯過獨子的婚禮，因此不會逃亡，希望合議庭裁准交保。

廖國棟則說，他現在住新北市林口區的房子是貸款買的，台東老家的田地則是山坡地，沒有價值，他不可能有能力、財力、動機逃亡；他今年66歲，罹患高血壓、糖尿病、關節炎、筋膜炎，關在看守所不到2坪的牢房，心理、生理、精神都無法承受。

廖並說，今年9月29日、11月28日，他兩度低血糖休克送亞東醫院急救，筋膜炎可能讓前胸、後背發生緊縮現象，無法在看守所治療；他還得照顧26萬平地原住民的權義，他在太流案真的沒有太多著墨，都是助理丁復華在處理，希望能讓他交保。

(中時 )