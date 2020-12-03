中央銀行受財政部委託標售350億元5年期公債，最高得標利率0.198％，續創歷史新低，較9月標售的0.295％，下滑9.7個基本點（1個基本點是0.01個百分點），略高於次級市場5年券殖利率0.186％的史上最低水準。

根據央行公布的5年期公債標售結果，共吸引577億元資金進場搶標，投標倍數1.65倍，低於長期以來平均約2倍上下的水準。其中銀行業搶到大多數的54.43％或190.5億元，其次保險業拿走29.71％或104億元，證券業取得13.0％或45.5億元，票券業2.86％或10億元。

5年期新券在閒錢熱烈搶標下，最高得標利率再探底，但由於搶標熱度降溫，結果低於市場預估的0.15～0.18％區間。券商主管指出，近期國際金融市場正面消息居多，指標公債殖利率幾乎無成交，5年券殖利率仍位在0.186％的歷史低位，但新券標售盛況不如預期，交易商仍按兵不動，隨年底接近，交易將更冷清。

(工商 )