陸委會副主委邱垂正3日表示，台灣針對香港的政策，依現行法規《港澳關係條例》之外，現在正在研擬做一些「鬆綁」的措施，其中新增三大措施方向，包括：一、是鬆綁香港優秀畢業生來台工作；二、檢討放寬香港專業人士來台工作居留定居之限制；三、開通港人來台投資居留之綠色通道等。

邱垂正說，對於香港相關人士如果來到台灣，會依據人道原則，以及現行的法規包括《港澳關係條例》及相關的法律，給予尋求協助的港人援助。並表示，「台港服務交流辦公室」7月1號正式營運，到11月30號為止，已經接獲1700多件案件，多數都是移民、定居、投資、就業、就學等事宜，除了這些諮詢服務外，也將因應香港目前實際的狀況，將持續要求台港服務交流辦公室精進、落實相關措施。

邱垂正說，依現行法規之外，對於香港人來台議題，現在正在研擬做一些鬆綁的措施，或是放寬檢討各種的限制，具體的方向有三，一是鬆綁香港優秀畢業生來台工作，二是檢討放寬香港專業人士來台工作居留定居之限制，三是開通港人來台投資居留之綠色通道等，屆時會對外說明。

(中時 )