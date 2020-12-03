外面的野花總是吸引人，台中一名結婚40多年的謝姓男子，在舞場認識劉姓女子，沒多久兩人開始偷情的日子，謝男外遇長達7年的時間裡，與劉女激情至少237次，還用「記工簿」詳細記錄過程，最後仍瞞不住被抓包，正宮怒告劉女得償50萬。

根據判決書，人夫謝男在2013年認識小三劉女，隨後就滾上床發生關係，往後7年間，謝男與劉女開始偷吃的日子，一直到去年2月，正宮意外看到謝男手機跳出通知，查看發現對話相當鹹濕，包括「吃喝玩樂、性藥每次都要用」、「你不是說是為了老婆吃的」、「跟妳就在用了」。

其中劉女還曾要求謝男離婚，不僅手機訊息讓正宮氣炸，謝男的「記工簿」內容更是詳細記錄與劉女性行為過程，像是用紅線標示出激戰237次、在L車上做，意思是在自己的LEXUS休旅車上與小三車震。正宮也指控劉女傳訊息挑釁，還編造自己毀損名譽，被劉女提告但不起訴，因此正宮反告，向劉女求償100萬精神撫慰金。

針對指控劉女反駁，自己與謝男只是同學，LINE對話截圖也不是她，「記工簿」內容更是謝男片面之詞，表示237次的性愛中，包括謝男與另外兩名女友的紀錄，認為自己是謝男為了得到妻子原諒，成為栽贓的犧牲品。

台中地院審理此案時，沒有採信劉女的證詞，認為與謝男的關係已經超出一般男女的友誼，不僅發生性行為，還勸謝男離婚，最後判處劉女應賠償正宮50萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)