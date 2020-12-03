萊豬爭議蘇貞昌到底敗在哪兒 苦苓4字直戳要害

行政院長蘇貞昌在立院為萊豬進口強力辯護，甚至反質詢國民黨立委，但爭議仍持續延燒。作家苦苓直言，蘇貞昌敗在「咄咄逼人」。

苦苓在《ETtoday新聞雲》雲論撰文表示，蘇貞昌阻絕非洲豬瘟、對抗新冠疫情等成績，有目共睹，是有史以來最「強」的行政院長。但在萊豬議題上，卻不一定都有利，因為之前是阻擋外患，越強越好。但這一次卻是把人民有疑慮的食品引進來，那就不能咄咄逼人，而是要盡量放低姿態、溫言婉語的說服民眾，讓大家都放心。

苦苓指出，蘇貞昌便捷口才，力壓經驗明顯不足的國民黨立委蔣萬安，表面上好像是「戰勝」了，但是並沒有真正減輕大多數人的疑慮，民眾普遍的觀感是：「你講贏了，但是我的問題還是沒有得到解答呀！」蘇貞昌忘了這一次他的對手不是在野黨，而是6成以上默默反對萊豬的台灣民眾。

苦苓建議，蘇貞昌應立改弦易轍，不要再和國民黨打口水戰。而是透過立法院民進黨團，安排民進黨立委們，根據人民現在對萊豬的所有疑慮，一一提出有關萊豬方面的質詢，蘇貞昌和各部會首長，要用親切溫和的語氣，和負責擔當的態度，鉅細靡遺應對所有人民的擔憂和質疑，才能真正掃除民眾巨大的心理障礙。

苦苓認為，若逼得蔡總統必須親自上陣跟國民黨主席江啟臣辯論萊豬政策，那麼蘇貞昌可能也很難繼續留在行政院長這個位子上了。

(中時新聞網)