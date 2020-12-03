秋冬專案上路，8大類場所需強制戴口罩。(圖/指揮中心提供)

指揮中心表示，自從12月1日起開始實施秋冬防疫專案，民眾凡進入八大類公共場所，包括到超商賣場、健身房皆需配戴口罩，違規經勸導不聽者得裁罰3000元至15000元。但近日有位網友卻觀察到，在進入超商的7分鐘內，竟只有他和店員有戴口罩。

12月1日起八大類人潮湧場所將強制戴口罩，原PO在PTT上表示，昨（2日）戴著口罩進入超商，卻發現待的7分鐘內，在超商裡的17個客人，有小孩，老人，學生，三個店員，扣除店員外，他是唯一帶口罩的人。原PO直呼「我是白痴嗎，大家都不戴為何我帶口罩，還是超商不是八大場所之一？」

對此，網友認為、「昨天超商店員都會叫客人戴了」、「這是為了自己個人健康」、「你保護到自己了啊 白痴在哪？」、「至少你有保護自己，現在流感季，你至少不用擔心被傳染」。

至於有網友在社群媒體上傳「12/1開始，超商、公共場所都要戴口罩，好多人因沒戴口罩，警察於某超商門口開罰單~3000元」。指揮中心今（3）表示「目前並未有開罰之情事」，並重申民眾若接獲來源不明的疫情訊息，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最重可罰300萬元。

網傳民眾戴口罩遭警察開罰，指揮中心今（3）表示「目前並未有開罰之情事」。(指揮中心提供)

民眾若接獲來源不明的疫情訊息，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最重可罰300萬元。(指揮中心提供)

(中時新聞網)