在「廁所」睡覺吃飯很正常!? 日本薪水越高的廁所文化

一位喜愛台灣文化的youtuber 吉田皓一，於頻道發佈關於台灣如何看日本文化「廁所吃便當很正常？6個台灣人理解不能的日本文化！」引起眾多網友相繼留言，大部分台灣人與日本人都認為兩國文化相似度高，吉田皓一表示，因為相近的想法與文化，台灣人喜愛到日本出遊。而這次他透過台灣朋友的分享，整理出六個台灣人不懂的日本文化。

這些讓台灣人摸不著頭緒的日本文化分別為「日本沒有颱風假 」、「日本人會在廁所睡覺」、「日本人會在廁所吃飯」、「女生到松屋吃飯會被當怪胎」、「日本人吃麵一定要吸得超大聲」、「日本政治家會公眾場合打盹」。

其中最引起熱議的廁所話題，吉田皓一表示，對於沒時間休息的日本人來說，透過假借上廁所的理由，實際坐在馬桶上實施午睡，透過636份有效問卷數據顯示，有11.2%的人曾經在公廁或是公司廁所睡覺過。

也分享日本人除了會在廁所休息，也會用餐，於日本稱之為「便所飯」，說明背後涵意，在日本若是一個人用餐，特別是學生或女性族群，容易被冠上孤僻的標籤，成為一種無形的社交壓力，便所飯也因此成為一種文化，吉田皓一則表示，不要一個人窩在廁所吃飯，堂堂正正得坐在餐廳用餐，也表示身邊業界有名的人士， 每個人都要面對孤獨。

影片也引起網友紛紛討論，「我每天都一個人吃飯,實在不喜歡中午少少的休息時間,還要應付同事的情緒.獨處對我來說就是放鬆享受的」、「單獨吃飯很放鬆阿，不用想怎麼面對他人，要用甚麼表情，有時候沒話題還要硬擠」、「日本人太在意別人的看法，所以才變得這麼壓抑」。

(中時新聞網)