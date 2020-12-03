夫妻吵架夫潑易燃物點火 雙雙燒燙傷 18:362020/12/03 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中市大里合信街，3日下午4點多驚傳夫妻吵架， 王姓男子朝自己及太太潑灑疑是汽油等易燃物後點火，屋內留下燃燒痕跡。（台中市消防局提供／黃國峰台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中市大里合信街，3日下午4點多驚傳夫妻吵架， 王姓男子朝自己及太太潑灑疑是汽油等易燃物後點火，雙雙燒燙傷後送醫。（台中市消防局提供／黃國峰台中傳真） 中市大里合信街，3日下午4點多驚傳夫妻吵架， 王姓男子朝自己及太太潑灑疑是汽油等易燃物後點火，雙雙燒燙傷後送醫， 因兒子剛好返家，聽到媽媽呼叫後，入屋發現爸媽身上著火，立即撲滅後，將燒傷30％的父親，及燒傷80％的母親送醫。 中市消防局十九甲分隊到場時，火勢已經撲滅，將2人初步包紮後，將30％燒燙傷的父親送往中國附醫急救，80％燒燙傷的母親送往中山醫學大學附設醫院急救。 詳細原因，警方正調查中。 孟飛為妻擺壽宴 鋼板夫妻求過運 愛妻一舉動感情升溫 小煜築愛巢「1個月秒懷孕」 (中時 ) #燙傷 #易燃物 #夫妻 #吵架 #燒傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 15:202020/11/30 財經 影》台裔鞋王謝家華命喪火窟不單純 受困儲藏室沒應門 豪宅外觀竟完好 12:202020/12/02 國際 渣夫瞞孕妻偷吃少女3年 渡邊杏離婚獨養3兒女「沒拿賠償金」 11:052020/12/02 娛樂 太驚悚！妙齡女與男友吵架？國6墜車慘遭輾斷雙腿 11:272020/11/29 社會 夫妻手搖20年神經壓迫拒開刀 醫阻斷疼痛訊號不再疼痛 13:582020/12/03 健康 新生兒沐浴燙傷起泡 醫院認「未依洗澡SOP」 14:492020/12/03 社會 24歲女國道摔車外遭輾恐截肢 情侶沒吵架關鍵恐在「菱角」 10:052020/11/30 社會 呂薔改頭換面再出輯 愛上長髮男「吵架的時候可以互扯」 18:422020/12/02 娛樂 社會熱門新聞 甜美鋼琴直播主約金主回家 夫早嗅出偷情裝天眼直擊妻嘿咻 - 社會 老翁中天電視前輕生 大喊「不要過來」下秒成火球 - 社會 20歲正妹帶男友辦公室激戰 做完驚見針孔全都錄 - 社會 「壯陽藥每次用」 渣夫手寫237次性愛 還劃紅線標重點 - 社會 貴婦慘淪性奴 被拍「啪啪」春宮片各角度都有 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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