中市大里合信街，3日下午4點多驚傳夫妻吵架， 王姓男子朝自己及太太潑灑疑是汽油等易燃物後點火，雙雙燒燙傷後送醫。（台中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

中市大里合信街，3日下午4點多驚傳夫妻吵架， 王姓男子朝自己及太太潑灑疑是汽油等易燃物後點火，雙雙燒燙傷後送醫，

因兒子剛好返家，聽到媽媽呼叫後，入屋發現爸媽身上著火，立即撲滅後，將燒傷30％的父親，及燒傷80％的母親送醫。

中市消防局十九甲分隊到場時，火勢已經撲滅，將2人初步包紮後，將30％燒燙傷的父親送往中國附醫急救，80％燒燙傷的母親送往中山醫學大學附設醫院急救。

詳細原因，警方正調查中。

(中時 )