今年七月發生陸媒在台錄製節目遭驅離一事，對此，陸委會副主委邱垂正3日表示，經過其持續監看陸媒相關的節目，目前陸媒已無在台租用攝影棚錄製政論性節目的情形。

邱垂正表示，陸媒在台錄製節目，已違反了我方相關的規定，與當初來台駐點採訪申請的許可目的不符。陸媒在台租用攝影棚錄製節目，邀請台灣人士評論時政等情形，陸委會洽請文化部，於11月17號通知陸媒駐點記者轉知所屬的陸媒，停止開設錄製節目，經過持續監看陸媒相關的節目，目前陸媒已無在台租用攝影棚錄製政論性節目的情形。

(中時 )