大陸36歲女星佟麗婭，2008年在電視劇《母儀天下》扮演趙飛燕一角，憑著絕美古裝造型驚艷一時，之後更與迪麗熱巴，古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」。已升格當媽的她，昨晚更難得在2020 COSMO時尚盛典尺度大解放，乳波狂晃的模樣，令網友驚豔不已，訝異原來佟麗婭的纖細身材下，竟這麼有料！

佟麗婭與大陸導演陳思誠結婚6年，育有1子朵朵，即便2017年陳思誠爆出外遇風波，被陸媒直擊在上海某酒店總統套房內約會兩位女子，三人共處一室過夜。但夫妻倆仍牽手走過了婚姻中的低潮，相扶相持至今。

佟麗婭昨晚酥胸半露走紅毯。(取自微博)

然而佟麗婭昨(2日)晚間出席2020 COSMO時尚盛典，尺度更是徹底大解放，一襲黑色低胸禮服，讓她胸前渾圓呼之欲出，更隨著她在紅毯上的步伐，不停晃動，晃到大陸網友頭都暈了，「我在天啊，在抖」、「一直以為佟麗婭沒料」、「變化太大了」、「幾個新疆女明星都又瘦又有胸」。

佟麗婭私底下穿著休閒又輕鬆。(取自佟麗婭微博)

對於自己在寒冷的冬天，仍性感出席紅毯，佟麗婭也在微博幽默寫下：「吃羊肉長大的孩子就是不怕冷。」

(中時新聞網)