台灣錢真的太多。國際板債券2020年前11月新增發行共達191檔，發行金額594.8億美元，即突破新台幣1.71兆元的發行量，12月已有二檔新債已掛牌或即將掛牌，21日即會突破600億美元大關，創國際板開板以來的單年發行新高紀錄。

國際板債券今年新發行量創新高的二大原因，第一還是台灣游資太多，壽險業前10月總保費仍逾新台幣2.55兆元，手中有大量現金必須去化，二是全球降息，低利率環境造成國際板舊債券大量贖回，2020年前10月贖回金額破新台幣1.27兆元，也讓壽險業現金大增，必須加速再投資。

但壽險業者及櫃買中心也預估，2020年可能是特例，2021年國際板債券發行量恐會衰退，一是2021年國際板預估可提前贖回金額大減，壽險資金再投資需求不如今年，二是壽險公司國外投資加計國際板債券的額度，在今年後又開始逼近滿水位，未必還有大量額度可投資新國際板債，三是新台幣若維持升值趨勢，避險成本過高，投資國際板未必划算。

台灣外幣債券或國際板從2006年開板以來，在2016年發行量達到高峰，主要是金管會開放保險業投資國際板可不計入45％的國外投資限額，2016年當年共有175檔債券發行，發行金額達493.73億美元，但之後因為金管會要求壽險業投資國際板債券，其可提早贖回期不得少於5年，發行量即受影響，2018年金管會應立法院財委會要求，將國際板加計國外投資，限制不得逾國外可投資額度的145％。

所以國際板債券發行量從2017到2019年已連續三年下降，2019年僅120檔債券發行，金額254.3億美元，創五年新低。

(工商 )