潮州鎮公所「2021潮犇幸福」12個月主題月曆。（潮州鎮公所提供／潘建志屏東傳真）

潮州鎮公所「2021潮犇幸福」12個月主題月曆。（潮州鎮公所提供／潘建志屏東傳真）

潮州鎮公所「2021潮犇幸福」12個月主題月曆。（潮州鎮公所提供／潘建志屏東傳真）

潮州鎮公所「2021潮犇幸福」12個月主題月曆。（潮州鎮公所提供／潘建志屏東傳真）

潮州鎮公所「2021潮犇幸福」12個月主題月曆。（潮州鎮公所提供／潘建志屏東傳真）

潮州鎮公所「2021潮犇幸福」12個月主題月曆。（潮州鎮公所提供／潘建志屏東傳真）

潮州鎮公所「2021潮犇幸福」12個月主題月曆。（潮州鎮公所提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣潮州鎮公所推出「2021潮犇（音奔）幸福」12個月主題月曆，有12幅潮州的美照，每個月搭配該月主題照片，充滿在地特色，才剛公布就有數百名鄉親預訂，非常受到歡迎。公所原預計推出3000本，擔心供不應求，目前已計畫增印。

為了發行月曆，潮州鎮公所舉辦攝影展，廣邀各地攝影好手來潮州拍下具有在地特色的照片，經網路投票及專家評比後，選出33幅，最終再選出12幅具有12個月分風情的照片，製作成「2021潮犇幸福」主題月曆。

12個月分別是一月遊子返鄉、二月春遊潮庄、三月河濱公園櫻花盛開、四月競技溜冰好手、五月潮州賽神蝦、六月鳳凰花開畢業季、七月回憶時光走廊、八月慈祥父愛父親節、九月三級古蹟朝林宮、十月潮祝雙十國慶光輝、十一月潮庄戲曲名揚四海、十二月聖誕序曲再迎新。

月曆中可見潮州鐵橋、潮州日式歷史建築文化園區、民治溪、朝林宮、潮州基督教長老教會、摸乳巷等景點，也有潮州蓬勃發展的溜冰競技、戲曲文化，及盛行的養蝦產業，充分顯現出潮州的自然與人文特色。

月曆只送不賣，剛公布就有不少消息靈通或旅外的鄉親上網、打電話預訂，鎮公所除了發放給各機關單位外，下周一（7日）開始，有興趣的民眾可至鎮公所索取。

(中時 )