桃園市文化局3日舉辦大溪建成商行修復工程日竣工及中山老街騎牌樓示範工程開工，市長鄭文燦與會指出，大溪老城區是桃園市保存最完整的歷史街區，為維護珍貴歷史建築、牌樓及保存文化記憶進行相關修復工作，帶領老城區歷史建物保存活化向前邁進。

鄭文燦說，建成商行建於1921年，由當時大溪樟腦及煤礦商人簡阿牛建造，在大溪老街發展歷史上可說是先驅占有關鍵地位，市府在2015年將其列為歷史建展開修復工程，採取公私部門合作方式推，希望達到修舊如舊的效果，將建成商行具特色的穹窿式屋頂、圖騰、牌樓等設計完整保留，包含店號外文及穹頂中央的「簡」字等，經過妥善修復後皆更加清晰。

另外，文化局向文化部爭取再造歷史現場計畫，辦理和平路、中山路與中央路老街騎牌樓、燈光照明修繕工程，進行天花板更新、電線管線整理、屋瓦檢修、牌樓立面清洗、地坪磁磚檢修等，藉由分析建物住商使用及人潮活動特質，因地適宜打造貼近使用者需求的環境，工程今年10月起分段施工，預計2021年5月完工。

(中時 )