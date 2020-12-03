雲林縣虎尾鎮「虎尾郡守官邸」百年慶，3繪本訴說雲林故事。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮「虎尾郡守官邸」經活化轉型為雲林故事館，今年適逢官邸百年慶，雲林縣政府3日特別在官邸發表3本繪本，透過圖畫及文字敘述人與土地間濃厚的情誼、挖掘與記錄常民在地觀點，邀請大家來故事館聽故事，感受老房舍的時空魅力與歷史意涵。

雲林故事館原為日據時期台南州虎尾郡守官邸，光復後改為雲林地方法院院長宿舍，2001年7月登錄成為雲林縣歷史建築，2005年著手整修，隔年8月完成，2007年正式營運，是1座記載在地歷史故事的老建築。

今年適逢官邸百年慶，配合雲林故事館收藏、展覽、演出及創作在地故事的屬性，縣政府特別在故事館發表3本故事繪本，由副縣長謝淑亞、縣議員林文彬等人與3名繪本創作者共同主持，並展開虎尾、土庫、北港3鄉鎮的腳踏車巡迴走讀。

縣文化觀光處表示，自2008年以來，縣政府委託雲林故事人協會，辦理「社區繪本創作培訓、推廣及出版計畫」，歷年來培育400多名素人創作者，並催生100多本原創繪本，在雲林故事館閱讀繪本，除可深入了解雲林的故事，還能感受老房舍帶來的時空交錯感。

今年評選出版3本繪本，分別為沈欣儒《藍色五分車》，敘說虎尾曾經有載客藍色五分車的溫馨故事；李偉婷《這是什麼味道》，以北港的特產與美食為故事主軸；高慧敏《我得了一種自己攻擊自己的病》，敘說自身患病的過程，以及如何找到改變契機的真實故事。

(中時 )