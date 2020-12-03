調查局幹員利用站內收養的浪犬「黑妹」掩護，裝成路人身分，在龍潭詐騙集團成員據點附近蹓狗，降低詐騙集團成員戒心。（調查局中機站提供／賴佑維桃園傳真）

陳姓男子在龍潭交流道附近租3層樓農舍，在內經營詐騙機房，假冒大陸公安、檢察官行騙。調查局中部地區機動站接獲線報，把飼養的浪犬「黑妹」帶到機房附近，偽裝路人「假蹓狗真探點」，騙過機房成員。陳男等10人涉詐欺、組織犯罪條例羈押。

調查局中部地區機動站日前接獲線報，指有民眾在龍潭經營詐騙集團機房，和桃園市調查處、新竹市警局刑大、楊梅、龍潭警分局成立專案小組調查。因詐騙集團成員相當謹慎，若有陌生人靠近，就有成員假裝蹓柯基犬外出，藉此觀察陌生人身分，或者查看停在附近車輛是不是有司法人員在監控。

不過調查局幹員也有同樣招數反制，把在中機站養的浪犬「黑妹」，從台中載到龍潭，假裝是住在附近民眾蹓狗，成功騙過機房人員，多次探點成功。調查局上月25日在桃園地檢署指揮下，前往攻堅，但幹員衝進農舍時，詐騙集團成員不是忙著逃跑，而是趕快拿榔頭敲毀手機、筆電。

中機站指出，該集團手法傳統，乃利用通訊軟體，對大陸民眾隨機發送罐頭語音訊息，若民眾接聽，就假裝被害人個資外洩，被人冒用洗錢，並以線上製作筆錄方式，取得被害人信任後，再由假檢察官以帳戶監管為由，指示受騙民眾把資金轉到指定帳戶。

檢、調也發現，陳男等人多年前就在國外組詐騙集團，但是這1年來因為疫情影響，只好返台工作，已經在台灣多處設立機房，為避免被查緝，還會不定時更換地點。

(中時 )