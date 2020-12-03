2021投資大爆點系列6之2》散戶口袋名單沒5G就白混了

原本應該是5G元年的今年，受到新冠肺炎疫情、美中科技戰影響，5G基建速度明顯落後預期，也讓5G相關族群2020年上半年的獲利，創下了近期新低的水準。

不過，隨著Apple發表5G iPhone，合理的訂價策略，也正式宣告全球手機市

場進入以5G手機為主的競爭時代，2020年整體的5G手機銷量約在2億支附近，到2021年5G手機將上看5億支，電信商也不得不加速推動5G基礎建設，改善連線品質，如同中華電信董事長謝繼茂日前宣示，計畫以一年半趕完三年建設進度。

5G屬於高頻頻段，具有長距離傳送導致5G覆蓋範圍小的特性，因此需靠小型基地台補強訊號涵蓋，才能讓5G應用落實，電信公司除了積極建設大型基地台外，也必須廣設小型基站，例如日本就將在紅綠燈上架廣設小型基站，提高收訊密度，5G的限制，反而為小型基站帶來高度需求。

5G的限制，會在室內更加明顯，Wifi 6技術標準應運而生，Wifi 6具有低延遲、傳輸快、多工、更省電以及訊號涵蓋範圍更遠的優點，降低網路塞車和訊號干擾的問題，以今年僅1成左右的產品滲透率，跳升至2021年的4成。

蹲得越低，跳得越高，2021年，網通廠將大啖「外出5G，室內WiFi 6」的商機。

受惠5G基礎建設，小型基站、Wifi 6相關產品，網通廠採購訂單遞延至2021年正式爆發，以下精選三檔個股，分享給投資朋友：

一、中磊（5388）：中磊具有硬體和軟體客製化協同開發的設計服務能力，2020年上半年開始出貨Wifi 6產品，5G企業級小型基地台，通過美國FCC認證，來自國際電信商的訂單，挹注2021年獲利成長。

二、瑞昱（2379）：WiFi 6產品自2020年下半年起開始逐步量產出貨，主要應用在路由器及PC市場，產品銷售單價（ASP）提升，產品結構優化，WiFi 6出貨量將可望出現倍數成長，帶動2021年預估營收成長2成，獲利將較今年成長幅度近3成。

三、友訊（2332）：在新團隊入主後，穩住營運，調整組織，Q3順利虧為盈，單季獲利0.46元，創下2014年以來新高，擁有知名品牌D-Link的友訊，美中通吃，左右逢源，WiFi 6、5G新產品將成明年營運重點。

（本文作者為摩爾投顧證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)