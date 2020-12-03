後疫情時代在全球供應鏈重組的浪潮下，臺灣企銀配合政府政策推出「兆元振興融資方案」，開辦三個月以來，已協助8,492家企業取得振興融資資金，為公股行庫之冠。

臺灣企銀統計，承作兆元振興融資方案中，屬六大核心產業約佔新增融資額度的57％，並集中於資訊數位產業及國防戰略產業，顯現這兩大產業是臺灣目前的重點發展方向。

臺灣企銀支持綠能產業亦不遺餘力，近期統籌主辦台灣銅業公司及達清環保公司聯貸案，融資額度分別為新臺幣24億元及22億元。台灣銅業為專業銅製電線電纜回收及銅條製造商，是業界少數具有回收及製造之雙證照廠商；而達清環保率先導入芬蘭廢棄物處理設備，建置全台首座固體回收燃料（SRF）處理廠。隨著循環經濟在國內興起，廢棄物資源化除了降低廢棄物處理的負擔，亦能提供新的能源方案，達到減少二氧化碳排放的效果，臺灣企銀以最直接的行動朝向「綠色金融中心」邁進。

臺灣企銀身為全臺唯一中小企業專業銀行，長期以來扶持並提供中小企業資金需求，解決中小企業融資與產業發展問題，截至10月底，近一年對中小企業放款新增802億元、放款餘額高達6,036億元，新增放款戶數逾2萬戶、總戶數超過5萬2千戶，在承作戶數上穩居公股行庫第一。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，銀行不再只是銀行，是帶動經濟向上的關鍵機構，而金融是美好社會實現最主要的工具，臺灣企銀除了提供更優質的服務及追求獲利持續提升外，更重視企業社會責任的履踐，未來期望與臺灣人民、企業共同邁向臺灣企銀第二個百年基業。

(工商 )