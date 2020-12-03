配合政府新南向政策，聯邦銀行首次統籌主辦越南西貢證券公司8,500萬美元聯貸案完成簽約，創越南券商最大規模美元聯貸紀錄，參貸銀行包括台銀、華銀、凱基、陽信、台中、板信、日盛、台新銀等台資銀行，其中台新銀行也是本案額度管理銀行。

聯邦銀行副總經理洪劉麟指出，這次聯貸天期為364天，資金用途為充實短期營運週轉金，並且是該行首次擔任海外聯貸主辦行案件，即使受新冠肺炎衝擊，越南今年股市於東南亞仍表現最佳，股市向上推升帶動交易活絡，西貢證券公司收益不減反增，以今年前三季盈餘達去年整年盈餘96％，並推估今年總盈餘在疫情干擾下仍有強勁表現。

根據國際貨幣基金（IMF）最新報告，越南將為2020年東協主要經濟體中，唯一經濟成長率為正的國家。渣打銀行預測，2021年越南經濟成長率更可達7.8％，持續看好越南經濟發展。

越南西貢證券（SSI Securities Corporation）是越南市佔率第一名上市券商，其背後最大股東為日本大和證券（Daiwa Securities），於越南提供廣泛的金融服務，包括證券服務、資產管理、投資銀行和相關財務操作。

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