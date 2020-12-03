台塑生醫搶攻防疫商機！3日在醫療科技展中，推出全台首個新冠病毒中和抗體酵素免疫檢驗試劑，2小時內即可得知結果，並可同時檢測近百例檢體，目前已向台灣TFDA申請緊急使用授權（EUA），預計本月底、下個月初取得認證。

此外，台塑也與長庚醫療團隊以預防醫學為主軸，發展出整合生理檢測、智慧問卷語音與眼底AI演算的綜合輔助診斷系統。該系統利用眼底AI輔助判讀眼睛年齡、腎功能、糖化血色素等全身性生理指標。

最受關注的眼底AI是以辨識眼部健康為基礎，利用眼底AI輔助判讀眼睛年齡、腎功能、糖化血色素等全身性生理指標。讓眼底AI不只是由眼底圖看眼睛疾病，而是要由眼底圖看全身疾病。

而將進入商化的新冠病毒中和抗體酵素免疫檢驗試劑，則是台塑生醫在今年9月中旬向長庚醫院技轉綜合抗體技術，該產品因可檢測體內抗體量，有助於新冠疫苗開發，目前產品已向台灣衛福部申請緊急使用授權（EUA），預計最快本月底、下個月初取得認證，另外也規劃下個月向美國FDA提出緊急使用授權申請。

台塑生醫副總經理劉慧啟表示，該公司開發的新冠病毒中和抗體酵素免疫檢驗試劑，可檢測體內新冠抗體量，也可針對疫苗施打後進行有效性評估，有助疫苗開發。其特色是從採檢至結果出爐約需2小時，單次可檢測96個檢體，且不須使用P3級實驗室，相較於需使用P3級實驗室的產品，檢測時間長達5－7天，中和抗體檢驗試劑的效率、方便性較高。

(工商 )