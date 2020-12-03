財新中國11月服務業採購經理指數（PMI）升至57.8，較10月上升1個百分點，為2010年5月以來次高值，並高於市場預期的56.4。

香港信報報導，此前公布的11月財新中國製造業PMI為54.9，創十年來新高。在此帶動下，11月財新中國綜合PMI提升1.8個百分點至57.5，創下2010年3月後最強勁增速。

大陸局部發生新冠肺炎病例並未延緩服務業恢復的節奏，服務業供需持續加速復甦，11月服務業PMI和新訂單指數連續7個月保持擴張，分別提升至2010年5月以來的次高點和最高點。

而外需復甦同樣強勁。11月服務業新出口訂單指數大幅高於榮枯線，為6月後首次出現增長，並且創下2019年4月後最高增速。調查樣本企業普遍反映，在整體市況持續復甦的背景下，海內外客戶數量皆有增加。這顯示海外疫情雖不明朗，但出口需求仍出現明顯改善。

(工商 )