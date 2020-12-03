婦人1天腹瀉6次大便像鼻涕 醫檢查後嘆：再晚就罹癌

肝膽腸胃科醫師陳炳誠日前在節目上分享案例。(圖截自醫師好辣Youtube頻道)

若是沒有正視身體發出的警訊，很容易造成不可挽回的後果！一名52歲的婦人長年有腹瀉的困擾，卻不會出現腹痛，但近一年腹瀉的次數異常頻繁，一天最多拉上5、6次的肚子，更發現排泄物上有「像鼻涕」一樣的黏液，隨後就醫進行糞便潛血檢查，便發現是大腸癌的癌前病變的「絨毛腺瘤」在作祟。

肝膽腸胃科醫師陳炳誠日前在節目《醫師好辣》上分享，這名婦人飽受腹瀉困擾，從最初的腹瀉頻率每天1~2次到近期的每天拉5~6次，讓她認為身體有異狀，便到醫院檢查。特殊的是這名婦人腹瀉情況雖嚴重，但卻沒有伴隨腹痛，身體也無其他異狀，陳炳諴順勢幫她作超音波檢查，沒甚麼問題後就開藥讓她自行服用。

怎料，下次回診時婦人卻表示雖然腹瀉頻率有減緩，但是排泄物上出現黏液，更形容就像鼻涕般，陳炳誠當下認為不妙，便表示要替婦人進行大腸鏡檢查，不過婦人認為身體無明顯不適，也無家族病史，因此拒絕。醫師思考後，認為她沒有血便、體重下降、腹痛或家族史，也就不再勉強，只建議她做簡單的糞便潛血檢查，沒想到檢查結果是「陽性」。

隨後陳炳誠便替婦人安排大腸鏡檢查，內視鏡進去之後很快就發現一顆大型息肉，約2公分左右，且上面的絨毛相當明顯，經切片化驗後，確定為極可能演變成大腸癌的癌前病變「絨毛腺瘤」。

婦人的絨毛腺瘤上面已經出現分化異常，陳炳諴透露幸好有做大腸鏡順便切除，之後婦人的臨床症狀已明顯改善，大便也不再出現黏液。最後，陳炳諴也提醒，沒有症狀的腹瀉也要特別注意，很有可能是腫瘤或息肉在作怪。

目前政府補助四大癌症篩檢，其中一項即是份便淺血檢查。大腸癌多發生在50歲以後，所以50歲以上民眾應每1~2年接受糞便潛血檢查，而國民健康署也針對50-74歲民眾進行補助，每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，可持健保卡到特約醫療院所免費檢查。

(中時新聞網)