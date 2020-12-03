東西區明星對抗籃球賽日前舉行。（PHANTACi提供）

周杰倫（周董）參與創立的潮流品牌PHANTACi，每年都會在台灣舉辦東西區明星對抗籃球賽，今年第十屆1日舉行，周董領軍東區隊，黑人陳建州則領軍西區隊進行對抗，眾藝人包括蕭敬騰、林俊傑、王陽明、修傑楷、禾浩辰、唐志中、劉畊宏、郭彥甫、婁峻碩、派偉俊等共襄盛舉。

熱愛籃球的周杰倫，近日不僅現身支持台灣新成立的職業籃球聯賽P. League＋，還再次參與1日的表演賽，終場結束前一刻只剩餘1.8秒時，周董領軍的球隊落後一分之際，寶刀未老的他毫不猶豫地出手投進一記長距離的兩分球，領軍反敗為勝，周董的隊友及觀眾當場叫破喉嚨、歡聲雷動，連對手也不可置信地送上掌聲。

歷經2個小時的激烈拼戰後雙方實力不相伯仲，過程精采絕倫，最後周杰倫投進關鍵一球由PHANTACi東區隊獲得最終勝利。賽後周董將片段上載至社交媒體，並且說出當時的心聲：「剩下一點八秒，對方領先一分，我想說我來發球就好，傳給隊友來投關鍵球。」沒想到關鍵這一球由他親自送出，奇蹟般的二分射籃，令所有人相當興奮，與周董同一隊的蕭敬騰也在場上第一時間衝上前祝賀。

(中時 )